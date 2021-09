CorSport - Accordo Napoli-Juve, unico volo per il rientro lampo di Ospina e Cuadrado. Buone notizie sulle condizioni fisiche di David

Napoli calcio - Come si legge nell'edizione odierna del Corriere dello Sport c'è stato un accordo tra Napoli e Juventus per il rientro lampo di David Ospina e Juan Cuadrado in vista del big match di sabato pomeriggio al Maradona. Entrambi giocheranno contro il Paraguay per poi fare ritorno immediatamente nelle loro rispettive squadre. Il piano di rientro prevede un volo direttamente da Baranquilla (i colombiani giocheranno ad Asuncion) evitando così il volo in elicottero da Bogotà.

Ospina

OSPINA TITOLARE CONTRO LA JUVE

Al contempo arrivano anche notizie confortanti sul portiere del Napoli: gli esami strumentali non hanno evidenziato particolari problemi. Il Napoli, rassicurato da tutto questo, ha dichiarato Ospina ufficialmente disponibile per la gara contro i bianconeri.