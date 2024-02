CorSport - A Napoli non si può divorziare come altrove, con Zielinski sarà addio senza nemmeno un saluto

Notizie calcio. Sull'edizione odierna del Corriere dello Sport si discute lungamente del caso Zielinski-Napoli, con il polacco ormai prossimo a firmare con l'Inter a parametro zero ed escluso da De Laurentiis dalla lista Uefa.

Ecco quanto scritto sul quotidiano in merito alla gestione Zielinski da parte della SSC Napoli:

Niente è per sempre e il Napoli e Zielinski sono ormai separati in casa: resterà il campionato, ciò che avanza di questa separazione netta e anche un po’ traumatica, poi ci si lancerà ognuno nel proprio destino, forse senza neppure un saluto. La sua Europa è un pallido rigurgito, il Barcellona gli è stato negato, lo guarderà dalla tribuna e, al ritorno, dalla poltrona di casa, perché al Napoli non è possibile divorziare come pure è successo altrove.