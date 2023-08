CorSport - 9 infortuni in 11 giorni a Castel di Sangro: non può non dipendere dalla preparazione atletica

Calcio Napoli - "La maledizione di Castel di Sangro è nei fatti, non è colpa del clima" scrive questa mattina il Corriere dello Sport che fa una attenta analisi per quanto riguarda i tanti infortuni che stanno,purtroppo, caratterizzando questa fase di preparazione:

"Il resto va inserito nel contesto di una preparazione diversa, consegnata completamente a Paolo Rongoni, il successore di Francesco Sinatti, che stavolta deve orientarsi su una stagione differente dalla precedente, in cui non ci saranno soste lunghe e si giocherà a Natale e pure a Capodanno e che Garcia ha indirizzato anche scientificamente o mediaticamente.

Stavolta non servirà una partenza a razzo ma bisognerà durare per tutti i nove mesi. Stiamo lavorando forte ed è normale che ci sia qualche problema. Però qualcosa è mutato, è scritto (quasi) quotidianamente nel libro bianco, in cui sono cerchiati le ‘distrazioni’, gli ‘affaticamenti’, ma pure i tackle al corpo e all’anima. Ci vuole un balsamo o un pizzico d’acqua santa, per uscire dagli equivoci"