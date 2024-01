CorSport - 150 milioni su Mazzarri: obiettivo Champions e Mondiale per club

Napoli Calcio - 150 milioni su Mazzarri titola questa mattina il Corriere dello Sport che evidenzia come nelle mani del tecnico passi praticamente una parte importante dei ricavi del Napoli. Andare in Champions varrebbe 50 milioni di euro mentre, in chiave Mondiale per club, approdare ai quarti di Champions, darebbe al Napoli il biglietto partecipare alla prima edizione del Mondiale per club il cui valore è di 100 milioni.

Mazzarri Napoli

Ecco cosa si legge sul Corriere dello Sport: