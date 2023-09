Corsi: "Perchè Spalletti può essere l'uomo giusto per la Nazionale: gli ho scritto un messaggio"

Fabrizio Corsi ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del Ct Spalletti. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

Lo ha sentito dopo la nomina a c.t.?

«No, ma gli ho scritto un messaggio su questa cosa bellissima che gli è successa. Ed è successa a tutti noi di Empoli»

Perché Spalletti può essere l’uomo giusto per la Nazionale?

«Perché ha una passione viscerale per questo mestiere, predisposizione alle gestione delle risorse umane e una conoscenza del calcio molto approfondita. Lui non allena i giornalisti o i dirigenti, anche se sarebbe in grado di allenare tutti: lui insegna, lavora nello specifico, a differenza di tanti allenatori che definisco tromboni, perché suonano molto la tromba e allenano poco. Anche se nei cinque giorni che ha per preparare una partita, non può trasmettere alla squadra tutto quello che sa».