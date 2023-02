Retroscena Spalletti, CorSera: resta nel suo ufficio a torturarsi al solo pensiero che possa spuntare una cattiva stella

Calcio Napoli - "Resta nel suo ufficio nel centro sportivo di Castel Volturno a torturarsi soltanto al pensiero che possa spuntare una cattiva stella" scrive il Corriere dello Sport questa mattina in edicola riguardo Luciano Spalletti. L'allenatore del Napoli non vuole lasciare nulla al caso e non intende abbassare la tensione. Il suo Napoli ha un vantaggio importante sulle inseguitrici, ma Spalletti vuole che la squadra continui a giocare ed avere l'atteggiamento di chi deve recuperare punti in classifica.

Napoli Cremonese 3-0

Il Corriere della Sera sottolinea quanto Spalletti lavori giorno e notte per perfezionare nel più minuscolo dettaglio il suo Napoli che agli occhi di tutti è una macchina perfetta. Allo scudetto non ci pensa, ma sul quotidiano in edicola si legge come il tecnico comunque non vede l'ora di poter vincere il suo primo scudetto in carriera: