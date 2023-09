CorSera su Spalletti: non bisogna aspettarsi il suo Napoli con l'Italia! Ci sono tre dubbi di formazione

Ultime notizie Serie A - Italia-Ucraina sarà una battaglia, di nervi, di cuore, di anima. «L’ansia dobbiamo gestirla per forza perché abbiamo una sola strada davanti: vincere sempre e qualificarci», dice Luciano Spalletti come raccontato dall’edizione odierna del Corriere della Sera.

Italia-Ucraina, stasera a San Siro, davanti a oltre cinquanta mila spettatori, è il primo di una lunga serie di spareggi verso Euro 2024:

“L’importante è non aspettarsi che Spalletti riproduca in Nazionale il suo Napoli scintillante. Perché il rischio è che l’Italia si sciolga. Gli ultimi due Mondiali persi allo spareggio hanno aperto una ferita che Spalletti sta cercando di suturare. I dubbi di formazione non mancano tra Scalvini e Casale nel cuore della difesa e Biraghi e Dimarco a sinistra. Zaccagni, acciaccato, sta cercando di recuperare: in quel caso Raspadori potrebbe traslocare a destra e Zaniolo scivolare in panchina. Locatelli sarà il regista, Frattesi l’incursore con Barella”