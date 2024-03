CorSera su De Laurentiis: nervoso come il suo Napoli! Ha messo la firma sul manuale della distruzione del capolavoro campione d’Italia

Ultime notizie SSC Napoli - Aurelio De Laurentiis ha anche messo la sua firma sul manuale della distruzione del capolavoro Napoli campione d’Italia, che ha fallito tre dei quattro obiettivi di stagione. Ne parla il Corriere della Sera.

De Laurentiis nervoso come il suo Napoli

Aurelio De Laurentiis ha voluto animarlo fuori dal rettangolo: alza la voce in Lega, litiga con le pay tv e prende multe, ha una parola sempre piccata per i suoi ex allenatori.