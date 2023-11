CorSera - Scontri ultras a Milano, l'agguato rossonero una vendetta: a Parigi c'erano anche napoletani

Notizie Calcio Napoli - Tensioni ultras in questi giorni italiani di Champions League. Prima Milano, poi Napoli.

Scontri ultras a Milano, il retroscena

Come svela Il Corriere della Sera oggi in edicola, le tensioni in Lombardia sono figlie di quanto accaduto già lo scorso 25 ottobre all’andata. In tribuna a Parigi, infatti, le due tifoserie si scontrano sugli spalti. In quella partita c’erano anche tifosi del Napoli con uno striscione e che da anni sono gemellati con il «Collectif Ultras Paris» il gruppo di supporter organizzati «ufficiali» del Psg. L'agguato ai Navigli potrebbe pertanto trattarsi di una 'vedetta' per quell'occasione, con un agguato vendicativo dei rossoneri verso i francesi. Indagini in corso da parte delle forze dell'ordine.