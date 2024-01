Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive su Alessio Zerbin:

"Anche Luciano Spalletti teneva in considerazione Zerbin, che si è sentito messo da parte solo sotto la gestione di Garcia, che gli ha concesso appena 7’. In un contesto non facile come quello del Napoli post scudetto, forse tornare in provincia con un allenatore come Di Francesco, che pure è in crisi nera col suo Frosinone (1 punto in 7 partite), può essere l’ennesimo trampolino di rilancio".