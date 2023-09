CorSera - Pogba positivo, può patteggiare! Anche la giustizia penale si occuperà del caso

Ultime notizie Serie A - Dal laboratorio della Federazione medico sportiva di Roma, uno dei centri più qualificati dell’antidoping mondiale specie sul fronte degli anabolizzanti, non trapela una sillaba sulla positività del centrocampista della Juventus Paul Pogba. Ne parla il Corriere della Sera.

Chi conosce le procedure sa bene cosa c’è dietro la scoperta di una delle non negatività più clamorose degli ultimi anni e quanto — nel 2023 — un referto come quello che accusa Paul Pogba sia scientificamente inattaccabile:

“Il giocatore può patteggiare, anche la giustizia penale si occuperà del caso. Per non rischiare il massimo della pena (4 anni) dovrà spiegare al Tribunale Antidoping come (anche non intenzionalmente), dove e da chi ha assunto la sostanza trovata nelle sue urine o collaborare con la giustizia, magari rinunciando alle controanalisi. Le stesse domande della Procura Antidoping le porrà a breve a Pogba un pubblico ministero (a Udine o Torino) perché il doping in Italia è un reato penale per chi lo assume, lo procaccia o lo copre”