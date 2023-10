CorSera - Perché Conte ha rifiutato il Napoli: c'era un solo problema

Notizie Calcio Napoli - Perché Antonio Conte, dopo una lunga riflessione, alla fine ha preferito defilarsi di nuovo di fronte a un’offerta partenopea? Proprio come accaduto in estate, anche questa volta il tecnico salentino ha fatto dietrofront.

Panchina Napoli, perché Conte ha rifiutato

Come svela il Corriere della Sera oggi in edicola, non è questione economica poiché Aurelio De Laurentiis era consapevole di un esborso importante per convincerlo.

Piuttosto, a condizionare in maniera negativa, è stata il subentro a stagione in corso che non avrebbe dato garanzie all’allenatore sulla gestione della managerialità (totale) del club.

I giocatori non sarebbero stati un problema e nemmeno il modulo: il tecnico riconosce l’alta qualità della rosa ma è abituato a lavorare in assoluta autonomia.