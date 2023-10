CorSera - Panchina Napoli, c'è un altro nome sul taccuino oltre Antonio Conte

Calciomercato - Affondo del Napoli per Antonio Conte, priorità assoluta di Aurelio De Laurentiis in questo momento per dare una scossa alla stagione con un inevitabile cambio in panchina ai danni di Rudi Garcia.

Panchina Napoli, il piano B a Conte

Una frase del presidente sul tecnico francese pronunciata ieri, del resto, rende l’idea dell’attuale posizione del mister: “Forse Rudi allenando in Arabia non conosce più il calcio italiano. Poteva succedere a chiunque”, ha infatti evidenziato ADL. Motivo per cui ora si aspetta una risposta dell'ex Tottenham, il cui sì farebbe subito saltare l'attuale panchina. Sullo sfondo, evidenzia il Corriere della Sera oggi in edicola, c'è anche Igor Tudor anche presente sulla lista: per ora, però, non è una pista da approfondire. Priorità, come detto, a Conte.