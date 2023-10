CorSera - Osimhen, nuovo disappunto: la sua partita finisce ancora 15 minuti prima

Notizie Calcio Napoli - Tonfo Napoli proprio sul più bello. Quando serviva la conferma definitiva post Udinese e Lecce, ecco che si rivedono le macerie di inizio stagione.

Napoli-Fiorentina, Osimhen perplesso

Così questa volta non basta che Victor Osimhen si sia procurato un rigore, che lo abbia battuto e che abbia anche esultato.

La sua gara, piuttosto, finisce ancora una volta un quarto d’ora prima con evidente disappunto del giocatore per il cambio come riporta il Corriere della Sera oggi in edicola. Le sostituzioni, in effetti, hanno lasciato in generale parecchio perplessi tutti.