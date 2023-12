CorSera - Osimhen ha fatto una promessa a Mazzarri quando gli ha chiesto di poter andare in Marocco per il Pallone d'Oro africano

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive di una promessa fatta da Victor Osimhen a Walter Mazzarri quando gli ha chiesto il permesso di assentarsi per andare in Marocco prima della gara contro il Braga:

"Napoli-Braga non può che essere anche la sua partita: vale per gli ottavi ma anche per la promessa che Osimhen ha fatto a Mazzarri quando ha chiesto il permesso di assentarsi nel giorno di vigilia della partita. Il Pallone d’oro è un punto d’orgoglio per un nigeriano che ha cominciato a giocare a calcio nelle strade sterrate della discarica di Lagos. Victor, in versione Cenerentola, è rientrato a mezzanotte con un volo privato, ha svestito l’abito della festa, ha rimesso parastinchi e mascherina: c’è il Napoli adesso".