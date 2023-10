CorSera - Napoli, mossa De Laurentiis: s'è accorto che l'azienda non ha la bronchite, ma un forte raffreddore

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera commenta la conferenza di Aurelio De Laurentiis e le ultime mosse del patron del Napoli:

"L'imprenditore De Laurentiis è accorso a Castel Volturno al capezzale della sua azienda e si è accorto che forse non era già bronchite ma solo un forte raffreddore. Il tempo per le cure c’è stato. Complice la sosta di campionato per le Nazionali, ma è ovvio che sarà il campo a stabilire a che punto è la convalescenza. Intanto, Aurelio è stato in campo, nello spogliatoio. Ha parlato col suo management, con Garcia e soprattutto con i calciatori, uno ad uno".