Calciomercato Napoli, il Sunday Times ha rilanciato la clamorosa ipotesi José Mourinho per fine stagione. Tuttavia, secondo il Corriere della Sera oggi in edicola, è tutto da verificare sulla reale possibilità partenopea. Occhio per il portoghese all’ipotesi Barcellona, dove ieri è stato intercettato e dove Xavi è tutt’altro sicuro della permanenza, e soprattutto la pista araba legata all’Al Shabab con la proposta faraonica per convincerlo.