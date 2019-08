CorSera - Milik nel mirino della Roma, l'alternativa è Timo Werner: all'attaccante del Lipsia ci ha pensato anche il Napoli

Calciomercato Napoli- Non solo la SSC Napoli, anche la Roma è a caccia di un bomber d'aria di rigore. Nel mirino, oltre a Mauro Icardi, il DS giallorosso Gianluca Pterachi, alcuni 'Piani B'. Dalla Germania, con prepotenza, arriva la voce che vedrebbe in essere un sondaggio dei capitolini per Timo Werner del Lipsia. L'edizione odierna del Corriere della Sera - Roma ha analizzato la situazione. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"L'attaccante classe ‘96 del Lipsia con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno che non ha alcuna intenzione di rinnovare. Il nazionale tedesco vuole il Bayern Monaco ma il Lipsia, per non perderlo a parametro zero, vorrebbe monetizzare subito: Roma e Napoli sono interessate, ma l’operazione resta molto complicata. L’altro nome che a Trigoria tengono sotto controllo è quello di Milik, il bomber polacco in forza al Napoli, ma solo se Icardi dovesse accettare la corte di di De Laurentiis e Ancelotti".