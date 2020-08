CorSera - Milik a Roma solo se Dzeko andrà via: il Napoli lavora sullo scambio con Under

Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, Edin Dzeko presto avrà un incontro con il ceo Guido Fienga per decidere il suo futuro.

Piace (tanto) alla Juventus e all’Inter, lui vuole rimanere ma la Roma davanti ad un’offerta importante - sopra ai 10 milioni - e se non spalmerà il suo ricco ingaggio da 7.5 milioni di euro netti a stagione, potrebbe decidere di rinunciare al suo capitano.

Quasi tutto il mercato romanista, come detto, sarà fatto di scambi. Alcuni sono già in piedi, altri sono ancora in fase embrionale e potrebbero concretizzarsi quando la stagione - la Roma si radunerà il 27 a Trigoria - sarà già iniziata. Con il Napoli si ragiona da tempo allo scambio tra Cengiz Under e Milik, con conguaglio di 15 milioni in favore della società di De Laurentiis: la trattativa, in questi termini, è però legata al destino di Dzeko, perché difficilmente il polacco potrà arrivare se Edin sarà ancora giallorosso.