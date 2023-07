CorSera - Mbappè verso il Real, il Psg va su Osimhen o Vlahovic: ADL frena per il rinnovo

Il Psg ha escluso Mbappè dalla lista dei convocati per tournèe in Giappone. Questo potrebbe scaturire l'effetto domino sul calciomercato degli attaccanti.

Mbappè è desideroso di andare al Real Madrid e il club francese alla ricerca di una punta dal profilo simile a quello di Osimhen, secondo quanto riferito dall'edizione odierna del Corriere della Sera.

Il quotidiano conferma quanto in parte rivelato in esclusiva quest'oggi dalla nostra redazione , e nell'articolo si legge:

Mbappè avrebbe già un accordo con il Real Madrid per trasferirsi a zero la prossima estate. L'attaccante è a un bivio: rinnovare il contratto entro il 31 luglio oppure ritenersi ufficialmente sul mercato.

La mossa del Psg sembra essere scacco matto al Real Madrid che non aveva preventivato una spesa di 200 milioni per strappare in questa finestra di trattative il francese alla Ligue 1.

Intanto il presidente De Laurentiis frena per il rinnovo di Osimhen, primo nome sulla lista del Psg per sostituire la stella francese.

Ma anche Allegri segue la vicenda perché l’eventuale partenza per Parigi di Vlahovic aprirerebbe le porte a Lukaku.