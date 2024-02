Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno scrive su Walter Mazzarri:

"Nella settimana che ha portato alla sfida cruciale di stasera contro il Milan ha provato la difesa a tre e quindi l’ennesimo cambio modulo rispetto a domenica scorsa: sarà 3-5-1-1 o 3-4-3. Mazzarri non ha parlato in conferenza stampa: si è quasi isolato in questi giorni per concentrarsi su uno degli appuntamenti chiave della stagione".