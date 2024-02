CorSera - Le verità di De Laurentiis sono esagerate, anacronistiche, senza confini ed edulcorate da buonismo opportunistico

Ultime notizie Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera commenta l'intervento in conferenza stampa di ieri di De Laurentiis:

"Le verità di De Laurentiis sono senza confini, a tratti edulcorate da un buonismo opportunistico, molte eccessive e anacronistiche («ma perché le telecamere della Lega devono stare negli spogliatoi? Prima o poi abolirò le conferenze stampa dell’allenatore prima delle partite»). Il momento è delicato per il Napoli, De Laurentiis prova a tenere il timone, ma finisce spesso oltre i limiti del suo territorio. La Lega, il mercato («ho offerto 18 milioni per Perez, poi c’erano i soldi per il procuratore, per chi l’ha cresciuto e ho detto basta»): le sue verità, anche esagerate. Da presidente diventa tecnico e tira fuori un foglietto con numeri e cifre di un giocatore, pagato 25 milioni che ha giocato finora pochissimo".