CorSera - La rivoluzione spallettiana sta nella volontà di far sentire tutti responsabili

Napoli calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive: "La rivoluzione «spallettiana» sta nella selezione rigida della squadra titolare, ma anche nella volontà di far sentire tutti responsabili: le gerarchie sono mobili, ma fino a un certo punto e chi subentra ha la sua fiducia. Luciano non si nasconde, riconosce il valore della rosa che ha disposizione e non vuole commettere passi falsi. Cammina con i piedi di piombo, ha bisogno di ulteriori verifiche e la trasferta di Marassi diventa fondamentale proprio in quest’ottica".