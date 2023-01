CorSera - La maturità del papà Osimhen: Victor è l'uomo forte con destino forte per Spalletti

Ultime notizie SSC Napoli - Verso Napoli-Juve, l'edizione odierna del Corriere della Sera analizza la stagione e la crescita mentale di Victor Osimhen:

"Quando il gioco diventa duro, Victor Osimhen, il centravanti del Napoli capolista, decide di calar giù la maschera. Lascia intravedere lo sguardo, affamato di gol e di prodezze. Oltre il sorriso c’è di più: c’è il messaggio neanche tanto criptato per le dirette avversarie: il Napoli punta al massimo, e ora non si nasconde.

Il volto libero dalla maschera al titanio con cui convive da oltre un anno (per l’incidente a San Siro della scorsa stagione) è anche, metaforicamente, la scelta del ragazzo che ha preso per mano la squadra a Genova; è la maturità del papà (sì Osimhen a 24 anni ha una figlia nata tre mesi fa) responsabile e autorevole che si è candidato leader. Uomini forti per destini forti, Spalletti dixit. Victor ha capito bene la lezione, ha lavorato. Ha ascoltato e ha mitigato le intemperanze tattiche: va in progressione ed è imprendibile, ma ora sa stare spalle alla porta e favorire l’inserimento dei compagni. Mille e più minuti, dieci gol: è l’unico centravanti in serie A con la doppia cifra sul tabellino dei marcatori.

Osimhen ha lo sguardo libero e sfrontato, con la testa è già sul pezzo: «Sarà una grande partita, una grande notte e tutti noi potremmo fare la differenza». Giù la maschera: ecco il centravanti senza macchia e senza paura che ha blindato a Marassi il primo posto del Napoli a 5 giorni dalla sfida alla Signora".