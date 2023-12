CorSera - Il Napoli rifletta sui suoi limiti, non è bastato mettere Mazzarri al posto di Garcia

Ultime notizie Napoli - Il Napoli, dopo il clamoroso tonfo in Coppa Italia, dove è stato eliminato 0-4 dal Frosinone, deve riflettere sui suoi limiti. Ne parla il Corriere della Sera.

Non è bastato cambiare allenatore e venerdì contro il Monza Mazzarri sarà senza Osimhen, Politano e Lobotka:

"Il Napoli non è riuscito quasi mai a mettere in azione Kvara e Politano, che dovevano fare la differenza creando la superiorità numerica sulle fasce laterali. Il ritmo è stato pagato solo nei minuti finali del primo tempo, quando il Napoli ha alzato il raggio d’azione e costretto la Roma ad abbassarsi. Nella ripresa, perso Lobotka per infortunio e Politano per un raptus, la partita è andata incontro al risultato più giusto"