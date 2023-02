CorSera - Il caso Napoli lo conferma: nel calcio italiano sono pochi i dirigenti bravi a scovare calciatori

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera pone l'attenzione sulla bravura dei dirigenti di calcio menzionando il caso del Napoli:

"Se l’Italia non conquista una Champions dal 2010 o se non ci sono attaccanti italiani che incidono, non è colpa degli allenatori, di cui tanto ci piace discutere. Servono i giocatori e quindi servono i dirigenti bravi che li vanno a scovare, come dimostra bene il caso del Napoli: nelle griglie di partenza era difficile trovare la squadra di Spalletti fra le prime quattro"