CorSera - Il cambio Anguissa-Raspadori ha consegnato totalmente il centrocampo alla Viola

Notizie Calcio Napoli - Dominio viola allo stadio Maradona. Tecnico, fisico e tattico. Meriti degli ospiti che dovevano essere anche stanchi per le fatiche europee ma con la complicità di Rudi Garcia e alcune mosse poco sagge.

Napoli-Fiorentina, un errore la sostituzione Anguissa-Raspadori

Come per esempio riporta il Corriere della Sera oggi in edicola, il cambio dopo mezz’ora Anguissa-Raspadori si è rivelato fatale in termini di equilibri tattici: se infatti fino a quel momento il predominio del centrocampo degli ospiti era netto, con tale cambio è diventato poi totale per i toscani.