CorSera gufa: Inter-Napoli, ricordate cosa successe lo scorso anno dopo questa partita?

Notizie Calcio - Inter-Napoli come una finale, con i nerazzurri sull’orlo del baratro e con un solo risultato disponibile per evitare una catastrofe.

Inter-Napoli, il commento del CorSera

E’ quanto riporta il Corriere della Sera oggi in edicola in vista di stasera. A favore di Simone Inzaghi c’è il fattore finali, col tecnico che ne ha giocate 6, vincendone 5 totali, 3 di Supercoppa e 2 di Coppa Italia. Contro, però, c'è il dato che quest’anno non ha mai vinto un solo scontro diretto a eccezione della gara contro l’Atalanta. Prima della sosta aveva vinto 6 delle ultime 7 partite, cadendo però allo Stadium contro la Juventus.

"Luciano, artigiano della panchina, studioso del mestiere e innovatore, si meriterebbe di vincere il campionato ma in questa lunga vigilia non avrà dimenticato che l’anno scorso, proprio a San Siro contro i nerazzurri, ha perso per la prima volta e che da quel momento il cammino della sua creatura è stato claudicante, con una vittoria e ben tre sconfitte nelle successive 7 partite", conclude il quotidiano.