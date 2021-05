E se fosse successo a Napoli? CorSera: "Rischiosa e scellerata la festa Inter a Milano, si possono vanificare chiusure e sacrifici per uno scudetto?"

Ultimissime Serie A - Fosse successo a Napoli, ne avrebbero parlato tutti i telegiornali di ieri, di oggi e magari anche di domani. Fra i pochissimi a criticare e mettere i riflettori sulla festa dei tifosi dell'Inter è l'edizione odierna del Corriere della Sera:

"Sembra la notte del Triplete di undici anni fa. La calca in piazza Duomo si materializza in una manciata di minuti appena da Reggio Emilia arriva il fischio finale che regala lo scudetto in differita. Una marea di tifosi — padri con bambini, ragazzi, maglie vintage e capelli grigi — che per ore non smette di crescere. E che poi, ancora più stipata, assembrata, schiacciata tra urla, abbracci e cori ultrà, si ritrova anche in largo Cairoli, davanti al Castello Sforzesco. La strada diventa uno stadio naturale, sui blocchi di new jersey ci sono i capi della Curva Nord. Diffidati compresi. Il Covid, le norme anticontagio, e neppure il coprifuoco, fermano l’assalto dei tifosi.

Una festa che rischia adesso di diventare un’incognita sulla via d’uscita dall’emergenza nella Regione che ha pagato il tributo più alto alla pandemia. Quanto è stata rischiosa, scellerata e improvvida la calca vista a Milano? Dopo quasi un anno e mezzo ha senso rischiare di vanificare i sacrifici di chiusure, lockdown e restrizioni per festeggiare uno scudetto? La risposta, purtroppo, pare scontata. Le prossime due settimane daranno ai medici l’impatto su contagi e ricoveri. Nel frattempo esplodono le polemiche con i commercianti: «Mi stupisce vedere come si usino pesi e misure diverse in una situazione di emergenza comune. Bar e ristoranti non possono aprire i loro locali, pur garantendo distanziamento e sanificazione, ma gli viene concesso il solo utilizzo dello spazio esterno. Parchi e piazze invece posso riempirsi in modo incontrollato e senza precauzione sanitaria», attacca il segretario generale di Confcommercio Milano, Marco Barbieri. Molti ristoranti milanesi, privi di aree esterne, non hanno riaperto dopo il passaggio in zona gialla".