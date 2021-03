CorSera - Eccolo il Napoli cattivo di Gattuso! Il mister e De Laurentiis sorridono finalmente insieme, la corsa Champions con la rosa al completo è obiettivo possibile

Napoli Calcio - Il peso della responsabilità stavolta si è tramutato in energia positiva, soprattutto perché l’artiglieria d’attacco di Gattuso è finalmente al completo. Ne parla il Corriere della Sera.

"Osimhen è rientrato e il Napoli ha decisamente un altro passo. La rosa è ora quasi al completo e la vittoria con il Bologna dà fiducia per la settimana che vedrà il Napoli impegnato contro Milan, Juventus e Roma. Eccolo il Napoli cattivo di Gattuso. Che gioca verticale, va in pressing e accetta anche di non tenere il predominio del campo. L’avversario è il migliore che potesse capitare: il Bologna gioca e apre spazi. De Laurentiis e Gattuso sorridono finalmente insieme, la corsa Champions con la rosa al completo è obiettivo possibile"