CorSera duro - Napoli, la crisi non è alle spalle: nella ripresa sintomi di debolezza e superficialità

Ultime news SSC Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera analizza la vittoria del Napoli contro il Verona così:

"Un’ora da vero Napoli, sicuro, deciso, convinto quanto basta a scacciare i fantasmi. La squadra di Garcia mette le ali: Politano rompe l’equilibrio, poi serve gli assist al gringo Kvaratskhelia per la sua prima doppietta stagionale. Leggerezza, ma anche concretezza. Cajuste spacca il centrocampo del Verona, Raspadori manda in crisi la difesa di Baroni svuotando l’area di rigore, Lobotka guida il palleggio. Garcia, in piedi davanti alla panchina, finge indifferenza, ma dentro è un fuoco e De Laurentiis in tribuna approva sornione. Tutto perfetto e sin troppo facile sino al 3-0.

Dopo, molto meno. Il Napoli inconsciamente si siede, si rimira, pensa che la pratica sia chiusa e lo stesso Rudi, affrettando qualche cambio, glielo fa pensare. Il Verona, spaesato sino all’intervallo, lascia il posto a una squadra più equilibrata e combattiva, che nella ripresa mostra l’ardore che gli servirà per salvarsi e lo fa grazie all’ingresso delle forze nuove: Terracciano, Bonazzoli e Lazovic. Quest’ultimo, approfittando dell’indecisione tra Rrahmani e Di Lorenzo, accende la speranza dei veronesi e solo il gran balzo di Meret su Bonazzoli, al 28’ della ripresa, evita che la partita si riapra. Il Napoli non c’è più, se nella prima ora assomiglia a quello scintillante di Spalletti, nell’ultima parte sembra quello titubante visto contro la Fiorentina: lento, lungo, fragile in difesa.

Una squadra che concede tanto, troppo, nove tiri in porta. Lo stesso Garcia ammette: «Sino al 3-1 abbiamo fatto la partita che volevamo, però dovevamo segnare di più. Alla fine, invece, potevamo anche subire un altro gol e dobbiamo ringraziare Meret». Un sintomo di debolezza e di superficialità, il segno che la crisi non è alle spalle".