CorSera distrugge Sarri e la Juve: alibi e poco altro, il mister trova colpevoli nel caldo e l'erba secca

Notizie calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere della Sera distrugge la Juve di Sarri: "Caldo, era caldo. Alle 15 l’erba era più secca di quella dello Stadium, ci mancherebbe. Gli infortuni pesanti sono arrivati pure al momento sbagliato, è vero. Il jet lag dei sudamericani non era stato ancora smaltito. E poi la gamba a settembre gira ancora per conto suo, lo sanno tutti. Fatto sta che l’entrata della Juventus nel mondo del Sarrismo, alla prima gara ufficiale col nuovo allenatore in panchina dopo la polmonite (e senza tuta), è attraverso la porta sbagliata: quella degli alibi elencati dal tecnico alla fine"