CorSera - Dietrofront Conte, ADL conferma Garcia ma telefona ai leader dello spogliatoio: il retroscena

Notizie Calcio Napoli - Sono state ore frenetiche, le ultime, in casa Napoli. Sviluppi che hanno portato però a una situazione ormai insperata, ovvero la conferma forzata di Rudi Garcia a causa del dietrofront di Antonio Conte che - pensandoci a lungo - ha ritenuto non maturi i tempi per salire a bordo.

Panchina Napoli, resta Rudi Garcia

Così come svela il Corriere della Sera oggi in edicola, il presidente è stato costretto appunto a confermare l’attuale allenatore ma lo ha fatto telefonando anche ai leader della squadra per comunicare la notizia e informarsi del rapporto con lui.

Il patron ha chiesto aiuto e sostegno dai veterani, assicurando una sua maggior presenza a Castel Volturno. Garcia però è consapevole che resta sotto la lente di ingrandimento, con le prossime due partite già fondamentali per ribaltare completamente la situazione.