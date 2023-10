CorSera - De Laurentiis sarà a Verona con la squadra, poi lunedì l'incontro importante

Ultime notizie SSC Napoli - Come svelato dall'edizione odierna del Corriere della Sera, Aurelio De Laurentiis,

"Sarà a Verona con la squadra, poi lunedì la riunione di Lega per i diritti tv. Sul tema la posizione è chiara: «Lo stadio virtuale porta i soldi e noi li diamo ad altri che abbinano il calcio ad altri eventi, mettono orari delle gare incompatibili per le famiglie e i bambini tipo la domenica alle 20.45. Partiamo da più di 1 miliardo e mezzo, devo assecondare chi al massimo ci dà 800 milioni? Il calcio in Italia si vende male»".