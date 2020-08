CorSera - Cvc e Advent si alleano per la Lega. Il 2 settembre il voto dei presidenti

Come riporta l'edizione odierna del Corriere della Sera, Paolo Dal Pino è soddisfatto. Aveva promesso di accelerare il processo di crescita della Lega di A e ora sta per celebrare il compimento della missione. Martedì è il termine per ricevere offerte vincolanti dai fondi di private equity interessati a formare con la Lega una media company. Si prospetta l’ingresso di una cordata composta da Cvc e Advent già in consorzio con il gruppo italiano Fsi. In pratica, i fondi (che avrebbero quote alla pari) si alleerebbero per vincolarsi alla Lega per i prossimi 10 anni. Fornendo alla media company un valore di 15 miliardi, i fondi entrerebbero con una percentuale di minoranza, fra il 10 e il 15 per cento iniettando perciò 1,5-2 miliardi nelle casse della Lega. La cordata appare in vantaggio su Bain Capital. In ogni caso il 2 settembre i presidenti voteranno in assemblea. Abbracceranno la svolta?