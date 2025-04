CorSera - Conte è agguerrito nella sfida scudetto con l'Inter: ha gli occhi della tigre

Ultime news SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola del Corriere della Sera ha analizzato così le parole di Conte dopo la vittoria in Monza-Napoli:

"Non mette distanza, Conte. Piuttosto chiarisce che tutto quanto c’è in questo momento di extracampo non influisce (semmai rafforza) sulla voglia di continuare il duello con l’Inter fino alla fine. Anche su questo è esplicito e altrettanto agguerrito: «Cercheremo di vincere lo scudetto, i ragazzi se lo meritano, si ammazzano per il Napoli. Non so se ci riusciremo, dopo però si deciderà cosa fare». Gli occhi della tigre, l’esigenza di sentirsi rispettato: «Non mi sono piaciute certe trasmissioni televisive, non voglio più essere massacrato. Altrimenti sarà stato un bellissimo viaggio insieme». End of communication, è Pasqua".