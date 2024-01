CorSera - Chissà che in estate ADL non tenti nuovamente Italiano: il tecnico difficilmente resterà a Firenze

Napoli Calcio - L'edizione odierna del Corriere della Sera scrive sul futuro allenatore del Napoli:

"Walter Mazzarri, per esempio, è stato convocato a Napoli da Aurelio De Laurentiis per risollevare la squadra dopo l’esordio choc di Rudi Garcia. Ma il cammino del Napoli con il toscano alla guida non ha subìto una sterzata decisiva, anzi.

Chissà se il patron a fine stagione non riallaccerà i contatti con quel tecnico che invano ha cercato di ingaggiare l’estate scorsa: Vincenzo Italiano. Adl, pur affascinato dall’allenatore della Fiorentina, non affondò il colpo anche per rispetto dell’amico-collega Rocco Commisso. Italiano, al suo terzo anno a Firenze, ha il contratto in scadenza e difficilmente resterà".