CorSera attacca: difesa del Napoli imbarazzante! Tra Crotone e Napoli ci sono 41 punti, ma a far la differenza sono Simy e Messias

La perfezione estetica dell’attacco del Napoli fa da contraltare a una difesa ancora una volta imbarazzante. Inizia così il focus del Corriere della Sera su Napoli-Crotone.

“Tra Crotone e Napoli ci sono 41 punti di differenza, ma a far la differenza sono Simy e Messias che tengono i partenopei costantemente in apprensione. Cosmi ha mezzo piede in serie B ma esce dal campo a testa alta, grazie alla mossa tattica nella ripresa: fuori Ounas, Messias più avanzato. Mentre il Napoli aveva considerato la partita già chiusa all’intervallo”