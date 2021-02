CorSera - A Bergamo momenti di paura in campo dopo un primo tempo soporifero, i dettagli

Ultime notizie Napoli - Gattuso rimane in bilico. A Bergamo finisce 4-2, per i partenopei è il sesto k.o. nelle ultime dieci partite. Ne parla il Corriere della Sera.

"Non bastasse, momenti di paura in campo allo scadere: Romero entra in tackle su Osimhen che rimane a terra e perde conoscenza. La riprende durante il tragitto in ambulanza verso l’ospedale Papa Giovanni dove ha passato qualche ora in osservazione e poi è stato dimesso. Forte trauma cranico, si legge nella diagnosi. Il primo tempo è soporifero, è l’Atalanta a cercare di fare la partita con un Napoli che bada a chiudere gli spazi e a ripartire, utilizzando soprattutto il lancio per Osimhen; Bakayoko e Ruiz, tallonati a turno da Freuler e De Roon, non hanno ossigeno"