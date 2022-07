CorrSport - Raspadori bloccato, prima le cessioni: Zielinski o Fabian Ruiz e Ounas

Il Corriere dello Sport racconta di come il Napoli abbia l'accordo con Raspadori e tratta con il Sassuolo, ma prima di un acquisto servirà fare una cessione. Ci sono novità importanti per quanto riguarda il futuro di tre azzurri.

Calciomercato Napoli, sono tre le cessioni che potrebbero sbloccare l'arrivo di Raspadori a Napoli:

Il club azzurro fa sapere che senza uscite non sarà facile concretizzare e attende che si sblocchino la storia Zielinski-West Ham nonché la situazione di Ounas (ha richieste in Francia e Inghilterra). Non resta che sbloccare le cessioni, di Zielinski o Fabian e Ounas.