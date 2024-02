Piotr Zielinski è a un passo dal diventare un nuovo giocatore dell'Inter. A riportarlo è l'edizione in edicola oggi del Corriere dello Sport, che svela come nelle prossime 48 ore il giocatore polacco firmerà il suo contratto che lo legherà all'Inter per i prossimi anni, dove andrà a guadagnare 4.5 milioni di euro netti più bonus alla firma e gestione diretta dei propri diritti d'immagine.