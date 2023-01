CorrSera - Voglia ed energia diverse dell'Inter contro il Napoli: non bastano i cambi per Spalletti

Napoli - L'Inter fa porta imbattuta dopo aver subito gol quasi da chiunque in Serie A. Energie e voglia diverse da parte della squadra di Simone Inzaghi contro il Napoli. Questo quanto scrive il Corriere della Sera:

Quelli napoletani sono però tocchi di fioretto, mentre l’Inter usa la sciabola facendo valere la sua fisicità nei duelli e nelle ripartenze, ma anche la tecnica: Mkhitaryan innesca Dimarco e il cross dell’azzurro è un pezzo unico, costruito su misura per la testa di Dzeko, a pochi passi da Meret. La differenza, non di poco conto rispetto ad altre volte (compresa la vittoria sul Barça), è che l’Inter non concede metri, ma cerca il raddoppio, con una voglia e una energia che sembrano diverse rispetto alla squadra che ha subito 22 gol nelle prime 15 partite. Spalletti con i cambi ridà una scossa al suo attacco, ma non basta: la fronda al re della prima parte di stagione è appena cominciata.