CorrSera - Scontri Napoli-Roma: già identificati 80 tifosi azzurri, oggi possono scattare gli arresti

I tifosi del Napoli, come quelli della Roma, rischiano gli arresti per i violenti scontri sull'A1. Arrivano aggiornamenti del Corriere della Sera sulla situazione che ha messo in pericolo molte persone anche che semplicemente transitavano sull'autostrada:

La polizia, coordinata dalla procura aretina, visiona i filmati delle telecamere dell’autogrill e quelli postati sul web — dai testimoni ma anche dai teppisti —, per risalire ai responsabili degli scontri: un’ottantina sono stati identificati fuori dallo stadio Marassi e per alcuni di loro, come anche per un gruppo di romanisti, potrebbe scattare oggi l’arresto differito: fra le accuse attentato alla sicurezza dei trasporti. Ci sarebbero estremisti del tifo azzurro e giallorosso, ex gemellati ma da anni nemici: hanno agito a volto coperto, armati di bastoni, cinture e coltelli. Scene analoghe con scontri sempre ieri a Cesena per il derby romagnolo con il Rimini di serie C, con cariche della polizia.