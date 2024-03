CorrSera - Sanabria frena Calzona e la rincorsa Champions del Napoli: delusione in vista di Barcellona

Napoli-Torino finisce in parità e i fuochi d’artificio arrivano nella ripresa. Combinazione Kvaratskhelia-Mario Rui-Kvaratskhelia: il georgiano sfonda e stappa la partita al 16’ con una spettacolare volée sotto misura. Passano tre minuti e Sanabria (appena entrato al posto di Pellegri) rovescia in rete una palla vagante a due passi da Meret. Il paraguaiano non segnava dal 7 gennaio, proprio contro il Napoli.

Il Napoli frena la rincorsa Champions

Come riporta il Corriere della Sera:

"Frenano dunque gli azzurri, non arriva la terza vittoria consecutiva. Un punticino che allunga la serie positiva (3 pareggi e due vittorie nelle ultime 5 gare di campionato), ma che raffredda non poco la rincorsa Champions, anche se nel frattempo l’ultima tornata di Europa e Conference League ha ulteriormente avvicinato la serie A a un quinto «invito» nell’Europa che conta. Insomma, la serata di ieri non ha regalato la giusta iniezione di ottimismo in vista della complicatissima trasferta di Barcellona. Servirà la grande impresa, anche in ottica economica: entrare nel G8 avvicinerebbe infatti moltissimo gli azzurri al Mondiale per club 2025, manifestazione ricchissima".