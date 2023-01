CorrSera - Ronaldo e il pressing della Juve per fargli firmare la 'carta segreta' ma il portoghese aveva dubbi legali: spunta la nuova ipotesi interrogatorio

Per capire l’impatto della «carta famosa» di Ronaldo bisogna partire da una delle mail sequestrate dalla Guardia di Finanza, nell’ambito dell’inchiesta sui conti della Juve. Come quella che il 15 aprile 2021, nove minuti dopo la mezzanotte, l’avvocato Federico Restano (non indagato) invia al collega Joao Felix Nogueira (non indagato), esperto in legislazione fiscale e rappresentante del giocatore portoghese:

«Capisco perfettamente il tuo punto di vista, la nostra proposta è di firmare contestualmente la riduzione e una lettera vincolante con cui la Juventus consegna al giocatore il documento “altre scritture” (i bonus) e la «side letter», entrambi debitamente firmati dalla Juventus. Secondo: si impegna a reiterare il documento “altre scritture” (bonus) sul modulo ufficiale federale (non ancora disponibile) entro fine luglio». In pratica — nella ricostruzione della procura di Torino e delle Fiamme gialle — un accordo sarebbe stato depositato come da norme federali e l’altro, la «side letter», no.

Cristiano Ronaldo

Documento Ronaldo, la ricostruzione dei fatti

Come riporta il Corriere della Sera:

"Quest’ultima sarebbe stata la garanzia di CR7, una ricognizione del debito, per la quale non è necessaria la firma del presunto creditore, ma solo quella del presunto debitore (nel caso, la Juve): per ricevere le mensilità arretrate e non ancora corrisposte oggetto della «manovra stipendi». Si tratta di un accordo importante poiché, secondo gli inquirenti, faceva diventare «incondizionate» obbligazioni formalmente «condizionate», per esempio alla permanenza del giocatore nel club. Nel caso il futuro fosse stato diverso il giocatore sarebbe stato pagato con incentivi all’esodo, ma con le stesse tempistiche. Da qui, l’obbligo di iscrivere gli importi a bilancio, secondo i pm. Convincere Ronaldo non era stato però facile, e anche questo lo si desume dallo scambio di mail: «Come Cesare (Gabasio, ndr) sa, la domanda centrale che si pone sempre il mio cliente è se la situazione contenga qualche incertezza legale» scriveva Nogueira a Restano, che dal grande studio legale collaborava con l’ex collega Gabasio, nel frattempo diventato capo dell’ufficio legale della Juve.

Ipotesi interrogatorio Ronaldo

Se questo è il quadro emerso dalle perquisizioni dei militari del nucleo di polizia economico finanziaria, l’aggiunto Marco Gianoglio e i pm Mario Bendoni e Ciro Santoriello vorrebbero comunque ascoltare Ronaldo come persona informata sui fatti: l’ultima ipotesi sarebbe di fare atterrare il portoghese con il suo jet privato all’aeroporto di Cuneo-Levaldigi, per poi sentirlo lontano da occhi indiscreti. I magistrati vorrebbero sapere se Ronaldo sia o meno in possesso di una copia della «side letter», se l’abbia firmata o meno, e se sia mai stato pagato. Con le quattro tranche previste dagli accordi, da 4,88 milioni lordi (sui 2,58 netti), una ogni due mesi, dal settembre-ottobre 2021 al marzo-aprile 2022".

