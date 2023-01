CorrSera - Raspadori può diventare la variante di rinforzo per lo scudetto: ha tanta voglia di esplodere

Napoli - Le ultime notizie su Raspadori del Napoli con il Corriere della Sera che fa l'analisi sul giovane acquisto azzurro:

È stato il più prolifico nelle amichevoli internazionali durante la pausa per il mondiale di calcio giocato in Qatar e ora si propone per essere protagonista anche in campionato e in Champions. Giacomo Raspadori, per tutti Jack, è anche il giocatore che ha mostrato di essere più in forma. Contro l’Inter ha sfiorato il gol del pareggio e in molti si sono chiesti se non avesse meritato di partire titolare. L’attaccante emiliano, 22 anni, ha fin qui mostrato un percorso brillante in maglia azzurra, nonostante Spalletti lo impieghi al momento con il contagocce. Fin qui ha segnato un gol in campionato contro lo Spezia.

Il nuovo Raspadori può diventare la variante di rinforzo alle possibilità scudetto, l’ennesima intuizione del tecnico di Certaldo. È stato Roberto De Zerbi a valorizzare il giocatore facendolo esordire in serie A con la maglia del Sassuolo, a soli 19 anni, nell’ultima giornata di campionato. Sarà un susseguirsi di grandi prestazioni, conditi da gol (non tantissimi), soprattutto nell’ultima stagione (10).

Le premesse sono ottime, la voglia del giocatore di esplodere è tanta: lo dimostra il suo impegno e anche le sue recenti prestazioni in campo. Su di lui si può scommettere ad occhi chiusi, grazie anche alle sue qualità che non sono comuni. La favola di Jack è appena iniziata e i tifosi azzurri sono pronti ad applaudire le imprese del giovane attaccante emiliano