CorSera - Nelle mani di Pirlo il futuro dell’ex compagno Gattuso: Napoli-Juve è una sfida nella sfida, sarà un'altra serata poco scenografica

Napoli Calcio - Caro amico ti schivo. E chi s’è visto s’è visto. La Supercoppa vinta il 20 gennaio contro il Napoli ha fatto rinascere la Juventus di Pirlo, che era reduce dallo schiaffo di San Siro preso dall’Inter. Gattuso ha cominciato invece a scivolare su un piano inclinato, perdendo contro Verona e Genoa e uscendo dalla Coppa contro l’Atalanta.

Gattuso-Pirlo

Come scrive il Corriere della Sera:

"Quanto basta per avanzare dubbi, voci vere e presunte e reazioni a testa alta di Ringhio, pronto a tutto, come sempre senza filtri. Il suo vecchio amico di mille battaglie e tante vittorie nel frattempo ha cambiato vestito alla sua squadra a causa anche della stanchezza e degli infortuni: la Juve ha messo una tuta da lavoro resistente, senza paura di sporcarsi con una difesa vecchio stile e il contropiede ronaldiano. Tutti elementi che fanno pensare a un’altra serata poco scenografica, con la Juve favorita più di quanto non fosse tre settimane fa. Se l’allenatore del Napoli ha tanti problemi, compresa una difesa da reinventare, non è colpa di quello bianconero. Ma vedere uno contro l’altro Bud Spencer e Terence Hill (copyright di Rino) fa sempre un certo effetto. Soprattutto se Bud-Gattuso rischia di prendere lo schiaffo finale da Terence-Pirlo".