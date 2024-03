CorSera - Napoli pratico, l'aggiustatore Calzona rilancia la corsa europea

La rocambolesca vittoria sulla Juve, arrivata a due minuti dal novantesimo, vale per l’orgoglio e per la classifica del Napoli: il quarto posto del Bologna resta lontanissimo, 8 punti, ma se l’Italia riuscisse a qualificare in Champions anche la quinta, il traguardo sarebbe distante solo 4 punti.

Il Napoli batte la Juventus al Maradona

Come riporta Il Corriere della Sera:

"Il grande aggiustatore Calzona vince la seconda partita di fila in quattro giorni, la prima dentro il Maradona che festeggia come se i primi sei mesi di questa stagione disastrosa neppure fossero esistiti. E la squadra cresce: essenziale, logica, cinica, abile a capire i vari momenti della partita, anche fortunata perché dopo la rete di Kvaratskhelia al tramonto del primo tempo si fa raggiungere dalla rasoiata di Chiesa a nove minuti dal novantesimo. E quando il pareggio sembra scritto, arriva il colpo di Raspadori, il più lesto a riprendere il rigore di Osimhen, respinto da Szczesny".