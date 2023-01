Napoli - Il Milan vince a Salerno soffrendo nel finale dopo una partita dominata. Ora il Napoli è a -5 dopo aver perso contro l'Inter a San Siro. Il commento del Corriere della Sera:

Soffrendo troppo, sprecando troppo, ma la verità è che alla fine il Milan qui in costiera ha fatto ciò che doveva, vale a dire vincere, l’unica cosa che conta per tenere viva la speranza di rimonta scudetto. L’Inter poi in serata gli ha dato una mano e ora il Napoli è lontano 5 punti.