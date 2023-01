CorrSera - Manca ancora il miglior Kvara: il Napoli non può affidarsi ai suoi numeri, Spalletti difende il suo gioiello

Il Napoli batte la Sampdoria con Kvaratkshelia che è ancora fuori forma rispetto i primi mesi di stagione. Spalletti si difende il suo gioiello in vista anche della partita con la Juventus. Questo quanto riportato dal Corriere della Sera:

La Juve «cortomuso» aveva portato ieri a 8 la striscia di successi in campionato. Ha credibilità perché non subisce gol dal derby del 15 ottobre. I minuti di imbattibilità sono adesso 756. Al Napoli era chiesta una risposta e la risposta è arrivata. Incuriosiva capire se aveva metabolizzato la sconfitta del 4 gennaio contro l’Inter, visto che non perdeva in campionato da 255 giorni.

Manca ancora il miglior Kvara, ma Mario Rui (6 assist) è il protagonista che non ti aspetti dentro il meccanismo spallettiano. Il Milan, contro la Roma, ha perso l’occasione di fare lo spettatore tranquillo del big match di venerdì.

Il Napoli respira poco, ma tiene pazienza. Rispetto al recente passato non può affidarsi ai numeri di Kvara, che pur trovandosi costantemente in tutte le azioni pericolose con la voglia di riprendersi la scena, ha perso la mira: cincischia e diventa prevedibile. La Samp lo tiene a bada. Spalletti allontana i detrattori dal suo gioiello